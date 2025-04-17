Apr 17, 2025 8:32 PMClock
دوليات
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الاتحاد الأوروبي: ندرس فرض قيود على الواردات الأميركية إذا فشلت المفاوضات التجارية

افادت وكالة "بلومبرغ" بأن "الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على الواردات الأميركية إذا فشلت المفاوضات التجارية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه واثق بنسبة "100%" من أنه سيتم التوصل الى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضا رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني واصفة الولايات المتحدة بـ"الشريك الموثوق".

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