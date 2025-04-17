افادت وكالة "بلومبرغ" بأن "الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على الواردات الأميركية إذا فشلت المفاوضات التجارية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه واثق بنسبة "100%" من أنه سيتم التوصل الى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضا رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني واصفة الولايات المتحدة بـ"الشريك الموثوق".