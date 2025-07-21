سلّمت الحكومة الإكوادورية الولايات المتحدة أدولفو ماسياس المعروف بـ”فيتو” وزعيم عصابة تهريب المخدرات “لوس تشونيروس” الذي ألقي القبض عليه في نهاية حزيران بعد عام ونيّف على هروبه من السجن، وفق ما أعلنت السلطات.

وفيتو مطلوب لدى الولايات المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدّعي العام في نيويورك بتهمة الاتجار بالأسلحة والكوكايين.

ووصفه المدعي العام جون دارام حينها بأنه “زعيم بلا رحمة” وتاجر مخدرات يعمل “لحساب منظمة إجرامية عابرة للقارات”.

وجاء في بيان أصدرته مصلحة السجون لصحافيين أن زعيم عصابة تهريب المخدرات “غادر سجن لا روكا” تحت حراسة الشرطة والجيش، “في إطار عملية تسليم”.