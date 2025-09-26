المركزية- عُقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمر صحافي بدعوة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير، خصص للإعلان عن مشاركة لبنان في المعرض الدولي

"Fruit Attraction 2025" الذي سيقام في مدريد من 30 أيلول الجاري حتى 2 تشرين الأول المقبل.

وشارك في المؤتمر الصحافي وزير الزراعة نزار هاني، ورئيس مؤسسة رينيه معوّض النائب ميشال معوّض، ورئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، ورئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، عن وزارة الخارجية والمغتربين الملحق الاقتصادي جان كلود الخوري، وحشد من الفاعليات الرسمية والعاملة في القطاع الزراعي.

وتأتي مشاركة لبنان في المعرض بمبادرة من اتحاد الغرف اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض، وبرعاية وزارة الزراعة، بهدف الترويج للمنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والدولية.

شقير

بدأ شقير المؤتمر الصحافي بالقول "إن أهمية مشاركة لبنان في هذا المعرض، تكمن في إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا الزراعية، وفي تشجيع القطاع الزراعي على الإبتكار والمنافسة والإلتزام بأعلى معايير الجودة، وكذلك ترسيخ دور القطاع الزراعي في النمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي وتثبيت المزارعين في أراضيهم". أضاف "أننا نخطو خطوة هامة على طريق تفعيل دور القطاعات المنتجة في الحياة الإقتصادية اللبنانية، والذي يشكل فيها القطاع الزراعي ركناً اساسياً".

وتابع "إننا في إتحاد الغرف اللبنانية، نضع كل إمكاناتنا لدعم هذا القطاع، وهذا تمثل بالشراكة مع وزراة الزراعة والوزير نزار هاني، بدعم إقامة الدورات الإرشادية التي نظمتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مع الوزراء السابقين، واليوم في دعم إقامة جناح لبناني بمساحة تبلغ نحو 110 متراً مربعاً في معرض Fruit Attraction بالشراكة مع مؤسسة رينيه معوض، ويضم 10 شركات لبنانية مصدّرة للمنتجات الزراعية الطازجة، على رأسها الأفوكادو، العنب، التفاح، الكرز وأصناف أخرى من الفاكهة ذات الجودة العالية".

وأكد "أننا لن نتوقف هنا، وسنكمل المشوار سوياً في دعم كل المبادرات الهادفة لرفع إنتاجية وتنافسية القطاع الزراعي، الذي أتوقع له تحقيق تقدماً ملحوظاً في السنوات المقبلة، مدعوماً بالمبادرات الشبابية التي بدأنا نراها تتوسع لتطال زراعات جديدة وسائل إنتاج حديثة"، مشيراً الى أنه على الرغم من أننا نعمل على فتح اسواق جديدة لكن العين تبقى على الخليج والمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نأمل كلنا أن تفتح ابواب أسواقها امام منتجاتنا الصناعية والزراعية، وهي سوق هامة جداً للبنان".

معوّض

من جهته قال معوّض "نجتمع اليوم للإعلان عن مشاركة لبنان في أحد أهم المعارض الدولية، من أجل فتح أسواق جديدة للمنتج اللبناني، معتبراً أن أن هذا الإنجاز هو بشراكة استراتيجية رباعية، من جهة وزارة الزراعة، اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة وبين مؤسسة رينه معوض وسفارة مملكة هولندا التي تمول هذه المشاركة.

ولفت إلى أن هذه المشاركة ليست كل شيء بل هي جزء من سلسلة متكاملة تنطلق من المقاربة التقليدية فكرة أساسية: فبدل أن نزرع وثم نتوجه إلى الأسواق، نقلب المعادلة ونبدأ من حاجات السوق اللبنانية وشروطها ومتطلباتها ثم نزرع، على أن نربط هذه المنتجات بالأسواق ونتأكد من إدارة السلسلة بطريقة صحيحة من المزارع إلى المصدر إلى المستهلك.

وتابع "أما الفكرة الثانية فتكمن في الاستثمار بالقطاع الزراعي الذي أعتُبر غير قابل للحياة، والذي كلفنا الكثير على المستوى الاقتصادي في لبنان وكلف المزارعين الكثير، مشيراً الى أنه إنطلاقاً من هذه الثوابت، فإن مشروع "صدّر"الممول من مملكة هولندا الذي بدأ بصيغته الأولى منذ العام 2017، نجح بفتح أسواق أوروبية جديدة للمنتج اللبناني: البطاطا، الأفوكادو، الكرز عنب المائدة والآن التفاح.

ولفت إلى أن هذا المشروع خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في مختلف المناطق اللبنانية، كما لعب دوراً أساسياً بتصدير منتجاتنا وليس شبابنا، وكان الهدف الأساسي منه هو أن يبقى اللبناني متعلق في أرضه ومتمسك بها وأن نتمكن من تصدير منتجاتنا وليس العكس.

وختم بالدعوة الى النمو والإزدهار وليس الكراهية والحروب.

هاني

وتحدث الوزير هاني فقال "إن مشاركتنا في معرض Fruit Attraction ليست خطوة رمزية أو حضورًا بروتوكوليًا، بل هو قرار استراتيجي ورسالة واضح: بأن لبنان عائد بقوّة إلى المنصات العالمية، وأن منتجاتنا الزراعية تستعيد مكانتها بين منتجات الدول، حيث تتلاقى الفرص وتُبنى الشراكات.

ولكي ندرك حجم التحدي وأهمية المشاركة، تكفي الإشارة إلى أن: المعرض يمتد على أكثر من 70 ألف متر مربع، يضم نحو 2200 عارض من 150 دولة، ويستقطب أكثر من 120 ألف زائر من نحو150 جنسية.

أضاف "هذه المؤشرات تؤكد أن المطلوب من لبنان أن يكون حاضرًا بثقة، منظمًا في أدائه، وقادرًا على التأثير. أضاف "على المستوى الداخلي، أثبتنا أن لبنان قادر على تنظيم فعاليات نوعية: ففي النسخة الأولى من معرض Agri Lebanon الذي أطلقته وزارة الزراعة، استقبلنا خلال ثلاثة أيام ما يقارب6600 زائر من اختصاصيين ومزارعين. وقد شكّل هذا النجاح قاعدة متينة للبناء عليها، وربط المزارع اللبناني بالمعرفة والأسواق، وتعزيز دور الزراعة كقاطرة للتنمية الريفية"

وأشار الى أنه في إطار الشراكة المثمرة مع اتحاد الغرف، أنجزنا معًا الآتي"

تنظيم 110 ندوة ميدانية في مختلف المناطق اللبنانية، استفاد منها أكثر من 7000 مزارع بشكل مباشر.

إنتاج وبث 15 حلقة تلفزيونية عبر تلفزيون لبنان لنشر الثقافة الزراعية.

إعداد 16 فيلمًا رقميًا إرشاديًا يجمع بين الدقة العلمية وسهولة التلقي.

تطوير محتوى موحّد حول 11 موضوعًا إرشاديًا وتدريب المرشدين الزراعيين عليه.

إشراك 607 متدربين في برنامج "تدريب المدربين"، بما عزّز شبكة وطنية واسعة من الكفاءات المحلية.

ولفت الى العمل على تعزيز الدبلوماسية الزراعية عبر تأسيس لجان زراعية مشتركة مع كل من مصر، العراق، الأردن، وسوريا، وقريبًا مع السعودية، لتكون منصات تعاون تقني وتجاري، تفتح الأسواق وتسهّل التبادل.

وقال "توازيًا، نُحضّر لإطلاق:

- المؤتمر الاستثماري الزراعي في كانون الثاني 2026 لعرض الفرص اللبنانية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

- برامج لتشجيع الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتصنيع والتصدير.

- مشاريع لتأهيل البنى التحتية الزراعية والمعامل الحدودية، وفي مقدّمها معبر المصنع، بما يسهّل التبادل التجاري ويعزّز التزام لبنان بالمعايير الدولية للجودة.

وشدد على أن الزراعة ليست قطاعًا إضافيًا في الاقتصاد اللبناني، بل هي نبض الأرض وركيزة الحياة الريفية، مشيراً الى أن حوالي نصف اللبنانيين يعتمدون عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي أداة أساسية لتثبيت الناس في أرضهم، وتحفيز الشباب على استثمار طاقتهم في مستقبل أخضر ومنتج.

دبانة

أما دبانة فتحدث عن أهمية مشاركة لبنان في معرض Fruit Attraction، مشيراً إلى الدعم الذي قدمه شقير للفكرة والرعاية لإيمانه بأهمية القطاع الزراعي. ولفت دبانة أن اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف وإنطلاقاً من مبادرة شقير بحثت على أهم سوق يمكننا عرض منتجاتنا حينها قبل 10 سنوات كان Food Logistica في برلين أفضل معرض وكنا نشارك بجناح كبير لتسليط الضوء على أهمية المنتجات اللبنانية.

وقال "مع الوقت اكتشفنا أن هناك أسواق في العالم مهمة للبنان وهي أسواق أفريقيا وآسيا لم نكن قادرين الدخول عليها عبر معرض برلين فانتقلنا للمشاركة بمعرضFood Attraction في مدريد ومن هنا أتت الشراكة مع مؤسسة رينه معوض والمملكة الهولندية اللتين قدمتا المساعدة للمشاركة في معرض إسبانيا".

وأشاد بدور وزير الزراعة نزار هاني النشيط جداً الذي يتخذ قرارات مناسبة منذ توليه الوزارة وآخرها قرار إنشاء المجلس الأعلى للزراعة القرار الذي انتظرناه نحو 30 عاماً لأهمية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشكر مؤسسة معوّض لمساهماتها الهامة والمثرة في القطاع الزراعي، وشكر اتحاد الغرف ورؤساء الغرف الذين يقدمون الدعم كل السنة للمشاركة في المعرض.

كما وجه دبانة الشكر لوزارة الخارجية والمغتربين والسفارة اللبنانية في مدريد على العمل الهام الذي يقومون به لإنجاح مشاركة لبنان في هذا المعرض.

المعرض وفعالياته

وسيضمّ الجناح اللبناني الوطني في المعرض جناحاً واسعاً ومتميزاً في القاعة 14 – الجناح G12، بمشاركة 10 شركات لبنانية مصدّرة للمنتجات الزراعية الطازجة، على رأسها الأفوكادو، العنب، التفاح، والكرز إضافةً إلى أصناف أخرى من الفاكهة اللبنانية ذات الجودة العالية.

ويُعد معرض Fruit Attraction واحداً من أهم المعارض العالمية المتخصصة بالفاكهة والخضار، حيث يجمع أكثر من 2,200 عارض من 145 دولة ويستقطب ما يفوق 120 ألف زائر مهني. وتشكل مشاركة لبنان فرصة استراتيجية لإبراز جودة الإنتاج الزراعي اللبناني والانفتاح على أسواق جديدة، بما يعزز الصادرات ويدعم المزارع اللبناني.

ويضمّ الوفد اللبناني أكثر من 50 مشاركاً من ممثلي الشركات والقطاعين العام والخاص. وستُقام على هامش المعرض سلسلة من النشاطات البارزة، أبرزها: حفل استقبال رسمي في الجناح اللبناني مساء الأربعاء 1 تشرين الأول بحضور ضيوف دوليين وممثلين عن القطاع، زيارة ميدانية إلى Mercamadrid أحد أبرز أسواق الجملة للمنتجات الطازجة في أوروبا، وعشاء رسمي يقام مساء الخميس تكريماً للوفد اللبناني.