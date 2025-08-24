أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن سكان قطاع غزة يعيشون الجحيم بجميع أشكاله.

وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "حان الوقت لحكومة إسرائيل أن تتوقف عن ترويج رواية مغايرة، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون قيود، وأن تتيح للصحافيين الدوليين التغطية المستقلة من داخل غزة".

وكانت الأونروا أفادت، أمس السبت، بأن "المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها".

وقالت الأونروا في بيان صحافي على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن "مخازن الأونروا وحدها في الأردن ومصر ممتلئة"، مشيرة إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية، وهي جاهزة لملء 6000 شاحنة.

وتابعت: "يجب على دولة إسرائيل أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة".

ويوم الجمعة، حذرت أكبر مبادرة معنية بأزمات الغذاء في العالم من تفاقم المجاعة في مدينة غزة، مشيرة إلى أنها سوف تنتشر في القطاع في حالة عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات بدون قيود.

وأكدت المبادرة حدوث مجاعة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مبينة أن الجوع نجم عن القتال وحظر المساعدات، وزاد منه النزوح المنتشر وانهيار إنتاج الغذاء في غزة، مما وصل بالجوع إلى مستويات تهدد الحياة عبر القطاع بأكمله بعد 22 شهرا من الحرب.

وذكرت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن مدينة غزة التي تضم مئات الآلاف من الفلسطينيين، تشهد مجاعة قد تنتشر جنوبا لتصل إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتأتي بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بعد شهور من تحذيرات منظمات الإغاثة من أن تقييد إسرائيل لدخول الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة وعملياتها العسكرية تسبب مستويات مرتفعة من المجاعة بين الفلسطينيين المدنيين، خاصة الأطفال.