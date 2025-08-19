أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ مارك روته أنّ عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد البحث ولكن هناك نقاشًا في شأن تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار "المادة الخامسة" من معاهدة تأسيس الحلف.

وقال روته، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "الوضع هو أنّ الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تقول إنها تعارض عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسيّ، لكنّ الموقف الرسميّ للحلف هو وجود مسار لا رجعة فيه لانضمام أوكرانيا إليه".

وأوضح أنّ ما يُناقش ليس عضوية حلف الأطلسيّ، إنّما ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة، “وما سيترتب عليها بالضبط هو ما سيُناقش، الآن، بشكل أكثر تحديدًا".

كما أوضح روته لفوكس نيوز أنّ الاجتماع تناول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ولم يتطرق لنشر قوات على الأرض.