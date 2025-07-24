أودت الأمطار الغزيرة التي شهدتها كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بحياة 23 شخصًا، فيما يستمر البحث عن 5 مفقودين، وفقًا لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية.

وانتُشلَت 4 جثث جديدة، منها 3 في بلدة سانتشيونغ في إقليم جنوب غيونغسانغ، وجثة في بلدة غابيونغ في إقليم غيونغغي، لترتفع الحصيلة من 19 إلى 23 ضحية.

وبذلت السلطات جهوداً مكثفة للتعامل مع آثار الكارثة، حيث تلقت 12,791 بلاغًا عن أضرار في المرافق العامة والخاصة، وتمت معالجة 6,487 حالة منها بشكل عاجل.

كما أدت الفيضانات إلى نزوح أكثر من 15 ألف شخص إلى مراكز إيواء موقتة خلال الفترة من 16 إلى 19 تموز، ولم يتمكن 2,243 شخصا من العودة إلى منازلهم حتى الآن.