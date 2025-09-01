المركزية- رداً على الخبر الذي نشر في جريدة "الأخبار" اليوم تحت عنوان "إجراءات الرئيس تحاصر الناس"، والذي جاء فيه: "أثناء مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في يوبيل الرهبانية الأنطونية في دير مار شعيا أغلق فريقه الأمني المنطقة بالكامل لأكثر من 7 ساعات ومنع المواطنين من دخولها ما ألحق خسائر كبيرة بالمحال وأدى إلى إلغاء كافة الحجوزات، الأمر الذي تسبّب بموجة غضب بين التجار والسكان".

أكد رئيس بلدية برمانا بيار الأشقر أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، مشدداً على أن الطرقات لم تُقفل والمؤسسات لم تتوقف عن العمل والحجوزات لم تُلغَ والأهالي لم يكن لديهم أي امتعاض، إنما بالعكس كان الفرح والسرور يعمّ كل أهالي برمانا وكل من كان فيها.

وختم الأشقر قائلاً: "أهلاً وسهلاً بك فخامة الرئيس في برمانا في كل وقت وعلى الدوام، فأنت صاحب الدار".