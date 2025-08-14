تمكّنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك الكرامة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدّرة التي بلغ عددها 517 ألف حبة.

وذكرت الدائرة في بيان أن المضبوطات كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل صوان معدنية تم تجهيزها خصيصاً لهذه الغاية داخل إحدى الشاحنات القادمة من إحدى الـدول المجاورة، وفق بيان نقلته وكالة “بترا” الأردنية.

وشدّدت دائرة الجمارك على “تعزيز قيمها المؤسسية وبأن المواطن محور الاهتمام واستمرارها في أداء واجبها الوطني بالتصدي لمحاولات التهريب، لاسيما ما يتعلّق منها بالمخدرات التي تستهدف أمن الوطن والمجتمع”.

ودعت المواطنين للمبادرة بالاتّصال والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة حفاظاً على سلامة المجتمع على الرقم 105.