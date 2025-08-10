تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة جنيف السويسرية، احتجاجا على سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتجمع المحتجون في "الحديقة الإنجليزية"، مساء أمس السبت، ونظموا اعتصاما على الشارع الرئيسي المقابل للحديقة للتعبير عن رفضهم للتجويع وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وتحولت التظاهرة إلى مسيرة جابت أحياء جنيف لساعات طويلة حاملين العلم الفلسطيني، مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل، وداعمة لفلسطين باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. كما قرع المشاركون على الأواني الفارغة، في إشارة إلى التجويع والوفيات بسبب الجوع في غزة.

وخلال التظاهرة، دعا المحتجون إلى مقاطعة تل أبيب، وانتقدوا الحكومات المتعاونة معها.