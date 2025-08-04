دعت بلدية تنورين الى المشاركة في افتتاح "مهرجان تنورين للنبيذ" Tannourine Wine Festival بنسخته الأولى، السبت المقبل ٩ آب الحالي، في ساحة دير مار أنطونيوس - حوب، ابتداء من الساعة ٤ بعد الظهر حتى منتصف الليل.

يُنظَّم المهرجان برعاية وحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير، رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ ظافر شاوي، رئيسة الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ ميشلين توما .

ويشكّل هذا الحدث المرحلة الأولى من فعاليات Wine Rally Paper بإشراف الإعلامي جوستان إسحق وفريق العمل.

يتخلّل المهرجان معرض للنبيذ اللبناني مع تذوّق، عروض موسيقية فنية، ونقل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة عامّة والدخول مجاني.