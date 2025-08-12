المركزية - قام المراقب الصحي في وزارة الصحة العامة محمد جابر، بمؤارة دورية من مركز صور الأقليمي في المديرية العامة للأمن العام، في إطار حملة الوزارة على المؤسسات والمحال الغذائية، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال، بإقفال محل لبيع الدجاج لإفتقار المحل والعاملين فيه لشروط الصحة والسلامة العامة وتم تنظيم محضر الإقفال وتم تلف حوالي ٧٠ كيلو من الدجاج الفاسد بحضور رئيس بلدية معركة عادل سعد وشرطة البلدية.

وبسبب المخالفات والتي قد تسبب اضرار صحية وبيئية كبير تم إقفال المحل بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب بشخص القاضي هاني البرشا.