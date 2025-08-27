آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
12:09 PM
اقليميات
اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحماس!
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس، محمود الأسود، في غربي قطاع غزة.
إخترنا لك
مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية في جنوب شرق إيران
2025-08-27 12:13:26
اقليميات
الشرطة الإسرائيلية تعلن مصادرة 450 ألف دولار خلال مداهمة في الضفة ا...
2025-08-27 11:56:43
اقليميات
نتنياهو بعد اجتماع أمني: الأمر سينتهي في غزة
2025-08-27 07:54:28
اقليميات
آخر الأخبار
ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من الرئيس الروسي
الرئاسة الإيرانية: وزير الدفاع قدم تقريرا للحكومة حول إجراءات الوزارة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل
المفوض العام للأونروا: حان وقت العمل والشجاعة والإرادة السياسية في غزة لإنهاء "هذا الجحيم"
دريان استقبل رئيس جمعية المقاصد مع وفد
الخارجية التركية: تصريح نتنياهو بخصوص أحداث وقعت عام 1915 محاولة لاستغلال الماضي لدوافع سياسية
في العيد الـ80 للأمن العام.. الحجار: لنسر نحو لبنان وطنا جامعا.. شقير: هدفنا أمن لبنان وكرامة مواطنيه
مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة ولا أحد في أمان ولا شيء يبرر الهجمات الواسعة على حياة الفلسطينيين وهويتهم
الحكومة الألمانية: خيار تفعيل آلية العقوبات "سناب باك" ما زال مطروحا بعد اجتماع الترويكا الأوروبية مع إيران في جنيف
الرئيس عون أمام وفد عكاري: "أنا بعرف عكار.. خدمت فيها"
وزارة الزراعة تستكمل حملة رشّ أشجار الصنوبر
متري: لم يحدّد أي موعد مع الوفد السوري من الأساس وبالتالي لم يلغ ولم يؤجل
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال الـساعات الـ 24 الماضية
دوليات
الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأميركي على خلفية "تدخل" في غرينلاند
صحة
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
3:16 PM
ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من الرئيس الروسي
3:16 PM
الرئاسة الإيرانية: وزير الدفاع قدم تقريرا للحكومة حول إجراءات الوزارة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل
3:07 PM
المفوض العام للأونروا: حان وقت العمل والشجاعة والإرادة السياسية في غزة لإنهاء "هذا الجحيم"
3:02 PM
دريان استقبل رئيس جمعية المقاصد مع وفد
2:55 PM
الخارجية التركية: تصريح نتنياهو بخصوص أحداث وقعت عام 1915 محاولة لاستغلال الماضي لدوافع سياسية
2:50 PM
في العيد الـ80 للأمن العام.. الحجار: لنسر نحو لبنان وطنا جامعا.. شقير: هدفنا أمن لبنان وكرامة مواطنيه
2:41 PM
مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة ولا أحد في أمان ولا شيء يبرر الهجمات الواسعة على حياة الفلسطينيين وهويتهم
2:37 PM
الحكومة الألمانية: خيار تفعيل آلية العقوبات "سناب باك" ما زال مطروحا بعد اجتماع الترويكا الأوروبية مع إيران في جنيف
2:37 PM
الرئيس عون أمام وفد عكاري: "أنا بعرف عكار.. خدمت فيها"
2:34 PM
وزارة الزراعة تستكمل حملة رشّ أشجار الصنوبر
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
2:13 PM
سلام عرض في مصر خطة حكومته.. السيسي: ندعم ...
أخبار محلية
12:41 PM
بري محبطاً من نتائج الزيارة الأميركية: أتو...
أخبار محلية
12:00 PM
رجي يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق
أخبار محلية
11:47 AM
حاصباني: سرديات "الثنائي" أصبحت مختلفة عن ...
أخبار محلية
11:36 AM
عون يبحث مع ريزا عمل المنظمات الدولية في ل...
عدل وأمن
11:09 AM
شكوى ضد نعيم قاسم: الدولة تجمعنا والدويلة ...
أخبار محلية
9:03 AM
براك يزور مرجعيون.. ويلغي زيارته الى صور و...
خاص
11:34 AM
مدرسة "المرشد": تخوين المعارضين وتجاهل الع...
خاص
11:16 AM
الحدود: الحزب يهوّل بداعش فيما الخطر الفعل...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o