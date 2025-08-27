12:09 PMClock
اقليميات
اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحماس!

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس، محمود الأسود، في غربي قطاع غزة.

