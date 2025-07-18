افادت وسائل اعلام سورية عن انّ هناك اشتباكات عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية.

وصدر عن الشيخ سلطان البلعوس قائد فصيل “رجال الكرامة” في السويداء البيان التالي:

“إلى أهلنا الكرام، وإلى كل من يهمّه أمر هذا الوطن:

نؤكد نحن الدروز الوطنيين في جبل العرب أن العشائر الشريفة جاءت إلى السويداء بطلب منا شخصياً، لا لقتال طائفة ولا لمواجهة مكون، بل للتصدي لعصابة الهجري العميل وشبيحته، الذين خانوا الجبل وتحالفوا مع أعداء الوطن.

رجاءً، لا تُقال عبارة “جيناكم يا دروز”، لأن القضية ليست مع الدروز ككل، بل مع الهجري فقط، ومن التفّ حوله من الفاسدين والمأجورين.

أنتم فزعتم لنا، ووقفتم في صفنا، لحمايتنا من بطش هذه العصابة التي عاثت بالأرض فساداً، وهذا موقف مشرف لا يُنسى.