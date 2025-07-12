أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن "صفحة جديدة فُتحت لتركيا عقب بدء تسليم مسلحي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم".

أضاف: "منذ أمس، دخلت آفة الإرهاب عملية الزوال. اليوم يوم جديد؛ صفحة جديدة فُتحت في التاريخ. اليوم، فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها".

وفي مراسم إعلامية وسياسية استثنائية، قام 30 عنصراً من حزب العمال الكردستاني بتصفية أسلحتهم، استجابةً لنداء زعيمهم عبدالله أوجلان، وفي إطار "عملية السلام" بين الحزب والدولة التركية، ما دفع المراقبين إلى التساؤل عن الخطوات السياسية والقانونية والميدانية المتوقعة خلال الشهور المقبلة، لإتمام هذه العملية.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في بيان أنه "يسلّم أسلحته بإرادته وأنه من الآن فصاعدًا سيستمر بالنضال للحرية بالطرق القانونية والسياسات الديمقراطية".