ارتفعت حصيلة ضحايا منتظري المساعدات في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة إلى 30 قتيلا و60 جريحا، جراء استمرار القوات الإسرائيلي باستهداف منتظري المساعدات.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه منتظري المساعدات في منطقة السودانية، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 60 آخرين".

وأضافت أن "جثامين الشهداء لا تزال في الطرقات". وأشارت إلى أن "مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح، جنوبي القطاع".

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا لقمة العيش (المساعدات) ممّن وصلوا إلى المستشفيات إلى أكثر من 900 قتيل و6 آلاف مصاب، وفق مصادر طبية في غزة.



