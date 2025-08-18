المركزية- أكد النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور ان مرفأ بيروت لا يزال يسجل حركة اجمالية جيدة، على رغم استمرار إسرائيل تصعيد عدوانها على قطاع غزة وشنّ غاراتها الجوية على مناطق متعددة في جنوب لبنان ومحافظة البقاع من حين الى آخر، بالإضافة الى الازمات السياسية والمالية والمعيشية المتفاقمة في البلاد.

وأوضح زخور ان الاحصاءات أظهرت ان الحركة الإجمالية المسجلة في النصف الأول من العام الحالي جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة عينها من العام الماضي.

فقد أمّت مرفأ بيروت في النصف الأول من العام الحالي 684 باخرة مقابل 770 باخرة في الفترة نفسها من العام الماضي، اي بانخفاض قدره 86 باخرة ونسبته11%، وعلى الرغم من هذا التراجع، ارتفع الوزن الإجمالي للبضائع التي تداولها الى 3،066 مليون طن مقابل 2,684 مليون طن، اي بزيادة قدرها 382 ألف طن ونسبته 14%.

كما حقق مرفأ بيروت حركة حاويات جيدة بتعامله مع 405,629 حاوية نمطية مقابل 371,959 حاوية اي بارتفاع قدره 33,670 حاوية نمطية ونسبته 9%.

وأشار زخور الى الزيادة الملموسة بحركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي التي بلغت 155,517 حاوية نمطية مقابل 126,335 حاوية اي بنمو جيد بلغ 29,182 حاوية نمطية ونسبته 23%.

بينما انخفض حركة الحاويات المصدرة ملأى ببضائع لبنانية الى 33,200 حاوية نمطية مقابل 36,463 حاوية، اي بتراجع قدره 3,263 حاوية نمطية ونسبته 9%.

كما تراجع مجموع الحاويات برسم المسافنة إلى 83,610 حاوية نمطية مقابل 105,411 حاوية، اي بانخفاض كبير قدره 21,801 حاوية نمطية ونسبته 21%.

في حين ارتفع مجموع الحاويات المعاد تصديرها فارغة الى 111,769 حاوية نمطية مقابل 86,730 حاوية، اي بزيادة كبيرة قدرها 25,039 حاوية نمطية ونسبتها 29%.

وأوضح زخور ان ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي وتلك المعاد تصديرها فارغة عوض الانخفاض بحركة الحاويات المصدرة ملأى ببضائع لبنانية والحاويات برسم المسافنة.

كما أشار الى ارتفاع حركة السيارات التي تداولها مرفأ بيروت إلى 27,009 سيارة مقابل 20.002 سيارة، اي بزيادة جيدة قدرها 7,007 سيارة ونسبتها 35%.

وأمل مجدداً ان يتمكن المسؤولون والزعماء وأصحاب الحل والربط في لبنان، ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يعاني منها على مختلف الاصعدة وتحقيق الإصلاحات المنشودة للوصول به الى بر الأمان.