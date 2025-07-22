المركزبة- زار النائب زياد الحواط وزارة الزراعة يرافقه رئيس بلدية العاقورة بطرس مهنا، حيث عُقد اجتماع مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني والمدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، تم خلاله البحث في احتياجات قضاء جبيل على الصعيد الزراعي ولا سيما ملفات صيادي الأسماك والإنتاج الحيواني وتأمين الأسواق المحلية والخارجية للتفاح وزيادة الصادرات منه إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى استفادة قضاء جبيل من مشروع GATE .

إلى ذلك، وجّه الحواط دعوة إلى وزير الزراعة لزيارة قضاء جبيل والإطلاع على تحديات القطاع الزراعي وأوضاع المزارعين .