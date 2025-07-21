اشتدت الاحتجاجات المناهضة للهجرة في بريطانيا، حيث شهدت مدينة إبينج في إسيكس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

ووفقا لتقارير صحفية، ألقى المحتجون زجاجات وقنابل دخانية على سيارات الشرطة خلال مواجهات اندلعت أمام فندق يُشتبه في استخدامه لإيواء طالبي اللجوء.

وأفادت صحيفة “إيفننغ ستاندرد” بأن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص حتى الآن من المهاجرين ومن المحتجين، بينهم مشتبه فيه بتهم تتعلق بإثارة الشغب والتحرش الجنسي بفتاة قاصر.

كما أشارت التقارير إلى أن المحتجين أشعلوا مشاعل حمراء وزرقاء، ورفعوا لافتات تطالب بترحيل “المجرمين الأجانب.”

من جهتها، أكدت شرطة إسيكس أنها تعاملت مع الاضطرابات بحزم، محذرة من أن أي شخص يخفي وجهه بقناع قد يتم اعتقاله. وأصيب ثمانية من رجال الشرطة خلال المواجهات التي بدأت كمظاهرة سلمية مساء الخميس أمام فندق “بيل” في إبينج، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف.