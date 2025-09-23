المركزية- عُقد في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اليوم، اجتماع موسّع برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ومتابعته، حضره المدير العام للمصلحة زياد شيا، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ورئيس دائرة النقل البري ومفوّض الحكومة لدى المصلحة علي المصري.

وخُصّص الاجتماع لوضع خطة عاجلة لواقع قطاع النقل العام وكيفية تنظيمه بكفاءة عالية، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على القرارت العملية الآتية:

- ضبط التسعيرة الرسمية لنقل الركاب والتأكيد على تطبيقها بالتعاون مع وزارة الداخلية، خصوصاً مع اقتراب العام الدراسي الجديد وارتفاع تكاليف المعيشة.

- توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتعزيز فعالية النقل العام وضمان استمراريته.

- فرض الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشدد في ضبط المخالفات التي تؤثر على أداء القطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بتطبيق هذه القوانين والأنظمة.

- حماية السائق العمومي من المنافسة غير المشروعة، مع متابعة مخالفات الدراجات النارية و"التوكتوك" والسيارات غير القانونية أو المزوّرة.

وأكد المجتمعون أن "هذه الإجراءات ستُنفذ بشكل حازم، حفاظاً على المصلحة العامة، وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين، وإعادة الثقة بقطاع النقل العام كخدمة أساسية وحيوية".