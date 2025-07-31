المركزية- بناءً على دعوة رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، عُقد لقاء في مقرّ الجمعية بين مدراء حوادث السير في شركات التأمين، ونقابة خبراء السير، حضره ميرزا ورئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي عبده خوري، ورئيس نقابة خبراء السير بشير عبد الجليل.

ورحّب ميرزا بخبراء السير في لبنان، مهنئاً النقابة الجديدة على انتخابها.

كما تحدث خوري عن ضرورة التنسيق بين مدراء حوادث السير ونقابة خبراء السير.

وشكر عبد الجليل الجمعية ورئيسها على هذا اللقاء، معدداً مطالب النقابة

وضرورة التنسيق وهواجس النقابة واعتماد التقرير الموحّد لحوادث السير، ودعا الى تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والجمعية.