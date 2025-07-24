المركزية- ترأس محافظ الجنوب منصور ضو صباح اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي عقد في سرايا صيدا ، بحضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة لبنان الجنوبي، فضلاً عن كل من: رئيس اتحاد بلديات صور "رئيس بلدية صور حسن دبوق"، ورئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، ورئيس بلدية العباسية حبيب عجمي . وتطرق المجتمعون في خلاله إلى الأوضاع الأمنية والإجتماعية التي تمر بها محافظة الجنوب .

وانتهى الاجتماع بإقرار خطة أمنية وإدارية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع البلديات المعنية تلحظ معالجة للنقاط كافة التي أثيرت في الاجتماع أبرزها :

- التشدد في قمع المخالفات والتعديات بمختلف أشكالها وأنواعها بخاصة على الأملاك العامة العائدة للدولة والبلديات. قمع ظاهرة الدراجات النارية وما يشاكلها والمشاكل الناتجة عن استخدامها.

-قمع المخالفات على الأملاك العامة لا سيما البسطات والعربات المتنقلة خاصة الموضوعة على الطرقات الرئيسية والأتوسترادات لِما لهذا الأمر من تداعيات سلبية على حركة المرور فضلاً عن التشدد في إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة للقوانين والمراسيم ذات الصلة.

كما قرر المجتمعون إزالة التعديات بمختلف أشكالها سواء على الملك العام أو الخاص، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء المختص. إضافة إلى مكافحة ظاهرة الصيد غير الشرعي بأنواعه كافة سواء البري أو البحري.

وقرروا" إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطور جديد، على أن يصار الى تطبيق الخطة موضوع الاجتماع خلال الأيام القادمة".