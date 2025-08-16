يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد اجتماعا عبر الفيديو مع "تحالف الراغبين" المؤيد لكييف، بهدف التحضير للمراحل التالية من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، على ما أعلن الإليزيه السبت، بحسب وكالة "الصحافة الفرنسية".

ويأتي الاجتماع الذي سيعقد عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش، عشية زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، وعقب قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية الجمعة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيرأس اجتماعا لـ"تحالف الراغبين" الأحد الساعة 15,00 (13,00 بتوقيت غرينتش) مع رئيس الوزراء ستارمر والمستشار ميرتس عبر الفيديو، عقب الاجتماع الذي عُقد أمس (الجمعة) في ألاسكا وقبل زيارة الرئيس زيلينسكي إلى واشنطن في 18 آب/أغسطس".

ومن المنتظر أن يناقش حلفاء أوكرانيا في هذا الاجتماع الضمانات الأمنية التي ستُمنح لكييف في إطار اتفاق سلام محتمل.

وأشار دبلوماسيون إلى أنه من المتوقع كذلك أن يبحث المسؤولون في الخطوط العريضة المحتملة لاتفاق مماثل بين أوكرانيا وروسيا.