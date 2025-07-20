عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، السبت، مباحثات ثلاثية تناولت الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.

وأكد الصفدي وباراك، خلال اللقاء، “دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية”. كما شددا على “وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها”. واعتبرا أن “أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة”.

واتفق الصفدي والشيباني وباراك “على خطوات تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار البلاد ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية”.

وتضمنت الخطوات مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما رحب الصفدي وباراك “بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود الرامية لنبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية”.