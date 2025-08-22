وقّعت وزارة الزراعة اللبنانية اتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL (Social and Economic Action for Lebanon)، وهي منظمة أميركية – لبنانية غير حكومية وغير ربحية تأسست في العام 1997 في نيويورك، بدعم من لبنانيين مغتربين، وتهدف إلى دعم المجتمعات الزراعية والريفية في لبنان.

كما وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار الزراعي وتحسين الإنتاجية، وفي سياق الجهود لتطوير مهارات المزارعين وتزويدهم بأدوات وتقنيات حديثة في الزراعة المستدامة، بما ينعكس على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي.

الاتفاق يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي متخصّص يستهدف المزارعين اللبنانيين في مجال تقليم الأشجار المثمرة وفق أحدث المعايير والتقنيات الزراعية، بما يساهم في تحسين إنتاجية الأشجار وجودة الثمار، إضافةً إلى تعزيز صحة الأشجار على المدى الطويل.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم تأمين 3,300 مقص ومنشار كهربائي يعمل على البطارية للمزارعين المسجّلين في السجل الزراعي الرسمي، ما يشكّل دعمًا عمليًا يمكّن المزارعين من تطبيق التقنيات الحديثة بسهولة وكفاية، ويقلّل من الجهد البدني والتكاليف التشغيلية.

وأكّد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني خلال توقيع الاتفاق، أن هذه المبادرة "تأتي ضمن رؤية الوزارة لتمكين المزارع اللبناني بالمعرفة والتقنيات اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية".

أضاف: "الشراكات مع المنظمات الدولية غير الحكومية تشكّل رافعة أساسية لدعم القطاع الزراعي، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

وشدّدت مؤسسة SEAL، من جهتها، على "التزامها مواصلة دعم المبادرات التنموية التي تعزز استدامة الزراعة في لبنان"، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى "تحقيق أثر مباشر على حياة المزارعين من خلال الدمج بين التدريب العملي وتوفير الأدوات الحديثة".

وأهمية الاتفاق لا تقتصر على تقديم التجهيزات، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المزارعين بطرق الزراعة الحديثة، ما يسهم في تقليل الإهدار وتحسين كفاية الإنتاج، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني.