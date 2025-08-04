وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، الأحد، على مشروع قانون يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، التي شهدت تراجعًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بفعل العقوبات الدولية.

ونقل موقع “إيكانا” التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية، شمس الدين حسيني، قوله إن اجتماع اللجنة أقرّ اعتماد الريال كعملة وطنية، إلى جانب إزالة أربعة أصفار منه.

وكان محافظ البنك المركزي، محمد رضا فرزين، قد صرّح في أيار الماضي بأن الريال الإيراني “لا يحظى بصورة إيجابية” في الاقتصاد العالمي.

وبحسب مشروع القانون، فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيُقسم إلى 100 “قيران”، وهي وحدة نقدية تعادل السنت.