في أول تحرك عملي، قبل ساعات من دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ مساء اليوم السبت، استدعت إيران سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، للتشاور، في خطوة احتجاجية على إطلاق هذه الدول مسار "آلية الزناد"، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووصفت طهران تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد بالقرار "غير المسؤول والظالم".

أتت تلك الخطوة بعدما رفض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مشروع قرار روسي - صيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، وسط جهود ومحادثات مكثفة بين طهران وعواصم أوروبية بشأن الملف النووي وتفعيل آلية "سناب باك".

عرض اللحظات الأخيرة

كما جاءت مع تلويح طهران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أبرمت معها في التاسع من سبتمبر الحالي اتفاق تعاون جديد في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى على مدى الأيام الماضية محادثات مكثفة مع الأوروبيين، خلال تواجده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما مع الجانب الفرنسي، إلا أنها لم تفض إلى نتيجة. إذ وصف دبلوماسيون أوروبيون ما قدم على الطاولة من قبل إيران بالعرض غير الجدي.