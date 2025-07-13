كشف مسؤول إيراني رفيع، اليوم الأحد، عن تفاصيل تتعلق بمحاولة اغتيال استهدفت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قائلاً إن العملية نُفذت خلال اجتماع حساس للمجلس الأعلى للأمن القومي تزامناً مع الحرب الأخيرة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن المسؤول أن إسرائيل كانت تخطط لتصفية الرئيس ضمن عملية ممنهجة تهدف إلى زعزعة النظام في إيران، عبر استهداف رؤساء السلطات الثلاث – التنفيذية والتشريعية والقضائية – بهدف شلّ مؤسسات الدولة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية على نطاق واسع، وسط شبهات بوجود اختراق أمني أو عنصر متواطئ من الداخل.

وأكد أن بلاده لن تترك هذه المحاولة تمر مرور الكرام، متوعداً إسرائيل بدفع الثمن على ما وصفه بـ"العمل العدواني الخطير".