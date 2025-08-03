أكّد مستشار وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أنّ بلاده لن تثق بالولايات المتحدة بعد الآن في أي مفاوضات محتملة، وأنّ مستقبل المنطقة ليس كما تتصوره واشنطن وتل أبيب.

وحذّر خطيب زاده من أنّ التوترات الإقليمية قد تتصاعد بسبب سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددًا على أنّ بلاده تسعى للسلام ولم تبدأ أي حرب في تاريخها الطويل.

كما تحدّث عن خطورة الحرب الشاملة بسبب التصعيد المستمرّ، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ إيران تسعى لتجنبّها، مؤكدًا أنّ دول المنطقة ترى أنّ إسرائيل هي التهديد الرئيسي، واصفة إيّاها بأنّها "عصابة إرهابية" وذكر بتعزيز إيران لأمنها الداخلي.

وفي حديثه حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كإجراء سلمي أكّد المستشار الإيران أنّ التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرّ في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

ودان الهجمات الأمركية على المنشآت النووية الإيرانية واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

وخلص بالقول إنّ المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة قد تكون ممكنة، ولكن فقط إذا كانت مضمونة النتائج وبشروط محددة.

