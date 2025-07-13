أفادت مصادر سياسية إسرائيلية أن القيادة السياسية قد تصدر أوامر للجيش بعودة المناورات البرية في وسط غزة إذا انهارت المفاوضات الجارية في الدوحة، الأحد.

وأضافت المصادر لموقع "واللا" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتجه لاتخاذ قرار بزيادة الضغط العسكري على حماس من خلال نقل العمليات العسكرية من شمال القطاع لوسطه، تزامناً مع دفع السكان جنوباً ومحاصرة مخيمات الوسط إلى جانب دير البلح وسط غزة.

كما أردفت أن إسرائيل وحماس تريدان التوصل إلى اتفاق لوقف النار، لكن لا تزال هناك خلافات يمكن حلها تحت ضغط الوسطاء خلال الساعات القادمة.

تبادل الاتهامات

يأتي ذلك فيما تبادلت حماس وإسرائيل، السبت، الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال مصدر فلسطيني لفرانس برس إن مفاوضات الدوحة التي بدأت الأحد الماضي "تواجه تعثراً وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه حماس".

كما حذر المصدر من أن خريطة الانسحاب "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح، تمهيداً لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس".

كذلك شدد على أن وفد حماس المفاوض "لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل".

ولفت المصدر إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين "طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة".

من جهته شدد مصدر فلسطيني ثانٍ وهو مسؤول مطلع على أن "حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 مارس الماضي" أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهماً إسرائيل بـ"مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة".

لكنه أشار إلى "تقدم" أحرز بشأن "مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.

غير أن مسؤولاً سياسياً إسرائيلياً رد متهماً حماس برفض "تقديم تنازلات" وبشن "حرب نفسية تهدف لتقويض المفاوضات".

كما أضاف المسؤول أن إسرائيل "بيّنت استعدادها لإظهار مرونة في المفاوضات"، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن خطة جديدة لانسحاب الجيش الإسرائيلي يمكن أن تعرض في الدوحة.

المصدر: العربية