المركزية- هنأت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" وزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بالعيد الـ ٨٠ للأمن العام، مثنية على "دور هذه المؤسسة الرائدة التي تحمي السلم الأهلي وتحفظ الأمن والاستقرار في البلد وتُقدم على عمليات استباقية لحماية الوطن"، منوّهة بـ"جهود الضباط والعناصر وتضحياتهم ووفائهم، لا سيما في هذه الظروف الصعبة".

وأشارت إلى "ضرورة الوقوف وراء هذه المؤسسة العريقة ودعمها من أجل صون كرامة لبنان وترسيخ العيش المشترك فيه".

ونوّهت بجهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري "لجهة ارساء الاستقرار وعودة الازدهار والنمو الاقتصادي والعمل على بناء المؤسسات الشرعية وجمع اللبنانيين تحت سقف الدولة".