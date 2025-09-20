برعاية وحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي واتحاد بلديات المنية، انطلقت النسخة السابعة من المعرض اللبناني للصناعة والتجارة في المنية، في حدث اقتصادي بارز جمع حشداً من الفاعليات الاقتصادية والسياسية والنقابية ورجال الأعمال، يؤكد على مكانة المنية كمركز محوري للنهوض الاقتصادي في الشمال.

النشيد الوطني اللبناني بداية، ثم ألقى رئيس تجمع صناعيي المنية، سمير علم الدين كلمة أكد فيها أن تنظيم المعرض للسنة السابعة على التوالي هو "رسالة واضحة بأن المنية تسير بخطى ثابتة على طريق النهوض والازدهار".

وأوضح أن المعرض يتجاوز كونه مجرد نشاط اقتصادي، ليكون "صورة حضارية تعبر عما تختزنه المنية من طاقات بشرية خلاقة وإرادة صلبة في مواجهة التحديات".

وختم علم الدين شاكراً رئيس الغرفة ورئيس بلدية المنية على رعايتهما، وجميع المشاركين والداعمين، مؤكداً أن المنية بموقعها الجغرافي المهم وأهلها الطيبين "تستحق أن تبقى عنوانًا للتقدم وواحة للنجاح".

ثم ألقى النائب أحمد الخير كلمة إعتبر فيها أن المعرض يشكل خطوة بناءة تستحق كل الدعم". وأشار إلى أن القطاع الخاص في لبنان عموماً، وفي المنية خصوصاً، هو "قطاع رائد يتقدم الإدارات الرسمية بل ويسبق الدولة في كثير من الأحيان، وهو ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة".

في الختام ألقى رئيس غرفة طرابلس الكبرى توفيق دبوسي كلمة أشاد فيها بمنظمي المعرض، وبأنشطتهم الاقتصادية الواعدة". وأكد أن "المنية وجوارها يمتلكان كل مقومات القوة والحضور الاقتصادي وأنها جزء لا يتجزأ من طرابلس الكبرى ومن منظومتها الاقتصادية المتكاملة".

وشدد الرئيس دبوسي على ضرورة إستثمار كل المرافق والمقومات الاقتصادية كونها تشكل رافعة نهوض للبنان الذي يحتاج إلى مرفأ متطور ومطار دولي ذكي ومنصة نفط وغاز ومشاريع إستثمارية مختلفة تنضوي جميعها ضمن المنظومة الاقتصادية لطرابلس الكبرى.

وختم الرئيس دبوسي مؤكدا إيمانه بالمستقبل الزاهر لطرابلس الكبرى ومن ضمنها المنية وجوارها، وأنها ستكون في المستقبل القريب قبلة أنظار المستثمرين العرب والأجانب.

بعد ذلك، جال الحضور في أرجاء المعرض.