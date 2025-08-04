انطلقت عملية التصويت في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ‏في مصر، في 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، تحت ‏إشراف قضائي كامل يشارك فيه نحو 9500 قاضٍ من هيئتي قضايا ‏الدولة والنيابة الإدارية.‏

واستعدت لجان الاقتراع في مختلف المحافظات المصرية لاستقبال ‏ملايين الناخبين للإدلاء بأصواتهم، يومي الإثنين والثلثاء، وسط ‏إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة تهدف إلى ضمان سير العملية ‏الانتخابية بشكل آمن وشفاف‎.‎

وتجري الانتخابات على مدار يومين لاختيار 200 عضو فقط من ‏بين 300 عضو، هم مجمل أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يختار ‏الرئيس المصري 100 من أعضاء المجلس بنظام التعيين.‏

ويتنافس في الانتخابات 424 مرشحًا على 100 مقعد مخصصة ‏للنظام الفردي، بينهم 183 مرشحًا مستقلًا و241 آخرين يمثلون عددًا ‏من الأحزاب السياسية.‏

ووفقًا للنظام الانتخابي يتم انتخاب 100 مقعد بنظام القوائم المغلقة ‏والتي ترشحت عليها قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر ‏المكونة من تحالف عدد من الأحزاب.‏

ووفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ‏ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس ‏الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8286 مقرًا انتخابيًا ما بين مدارس ‏ووحدات صحية ومركز شباب، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة ‏الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيًا.‏

ومع انطلاق التصويت، أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في ‏انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.‏

كما أدلى رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، بصوته بلجنة ‏المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة صباح ‏اليوم، ودعا جموع الناخبين، للمُشاركة الفاعلة والجادة في هذا ‏الاستحقاق الوطني المهم، باعتباره حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.‏

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حرصت على اتخاذ مختلف التدابير ‏والإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ‏ومنضبط، بمختلف لجان الاقتراع بالمحافظات، بتناغم كامل بين ‏أجهزة ومؤسسات الدولة.‏

وفي إطار حرص الدولة المصرية على سلامة العملية الانتخابية، ‏وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة لتأمين اللجان ومحيطها؛ ‏لمنع أي محاولات لتعطيل سير الانتخابات، وفقاً لوسائل إعلام ‏مصرية. ‏

كما أعلنت وزارة الصحة عن نشر فرق طبية وسيارات إسعاف ‏بالقرب من مراكز الاقتراع للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الدعم ‏الصحي للناخبين.‏