أعلن إقليم كردستان العراق، فجرا، إسقاط مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي من دون أن يتسبب في أضرار بشرية أو مادية، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، فجرا، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي، تزامنا مع إطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأميركية.

وذكرت المصادر لوكالة "شفق نيوز" أن صافرات الإنذار انطلقت عند الساعة 2:30 فجرا واستمرت لدقائق متواصلة.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار أعقبها تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" المنتشرة داخل القنصلية ومحيط المطار، والتي أطلقت نيرانها باتجاه جسم طائر شوهد يحلق فوق المنطقة.

وأكدت المصادر أن الدفاعات الأميركية نجحت في اعتراض الجسم الطائر وإسقاطه، بينما توجهت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حول المطار والمناطق المحيطة به.