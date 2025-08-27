شنّ الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في جبل المانع قرب بلدة الحرجلة بريف دمشق الجنوبي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "3 طائرات حربية شنّت سلسلة الغارات وبلغ عددها نحو عشرة، وقد تركّزت على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة في منطقة الكسوة، إضافة إلى قرية دير علي الدرزية في الريف الجنوبي للعاصمة".

وأوضح أن "هذه المواقع تبتعد نحو 10 كيلومترات عن معرض دمشق الدولي، الذي وصل إليه الرئيس أحمد الشرع" مع عدد كبير من الضيوف.



وتزامن القصف مع تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء منطقة دير علي، وهي قرية درزية تقع جنوب العاصمة.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء القصف، بحسب المرصد.

ونقلت "رويترز" عن مصدر بالجيش السوري قوله غن "إسرائيل تشن سلسلة من الضربات على ثكنات عسكرية سابقة في جنوب غرب ريف دمشق".

من جهّتها، ذكرت القناة 13 الاسرائيلية أن إسرائيل قصفت أهدافاً في ريف دمشق.

واليوم الأربعاء، أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية بأن ستة من أفراد الجيش السوري قُتلوا في استهداف إسرائيلي سابق في ريف دمشق.

وقد أعربت وزارة الخارجية "عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي نفذته طائرات مسيَّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً وحدة من الجيش العربي السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق".

وأكّدت في بيان أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويأتي في سياق السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".