تُعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والدول الاوروبية الثلاث، يوم غد الثلثاء في جنيف.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أنها ستُعقد يوم غد، جولة جديدة من المحادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى جانب الاتحاد الأوروبي في جنيف.

وفي هذه الجولة، كما في الاجتماعات السابقة، سيرأس الوفد الإيراني مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وسيحضر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث أيضًا على مستوى المديرين السياسيين بوزارة الخارجية، وسيمثل الاتحاد الأوروبي نائب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.