إعادة انتخاب جوزيف غريّب رئيسًا لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات

انعقدت الجمعيّة العمومية لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) بتاريخه لانتخاب ٥ أعضاء لمجلس النقابة سقطت عضويّتهم. وقد أعاد أعضاء مجلس النقابة انتخاب جوزيف غريّب رئيسًا وكلّا من: 

- عدنان دندن نائبًا للرئيس،
- مروان حكيم أمينًا للمال،
- أندريه فاضل أمينًا للسر،
- برتراند فتال مستشارًا،
- وليد مروة مستشارًا،
- كريم جبارة مستشارًا، 
- فادي كبريتي مستشارًا.

وأشارت النقابة في بيان انّ المجلس المنتخب لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان يؤكّد استمراره عملا بالنهج نفسه حفاظا على جودة الدّواء ومصلحة المواطنين.

 

