المركزية- عادت مغارة جعيتا، الكنز الطبيعي للبنان، تفتح أبوابها رسميًا اليوم بهوية جديدة جريئة طُورت من قبل Ad Libitum، الوكالة الرائدة في مجال الإعلان الرقمي في لبنان والعالم العربي.

في المناسبة، قال المدير الإبداعي في شركة Ad Libitum: "كان هدفنا أن نعكس عمق وانسجام وروعة مغارة جعيتا من خلال هوية نظيفة وعصرية. لقد تم تصميم كل عنصر بعناية بهدف تعزيز تجربة الزائر وإبراز حضور المغارة عالميًا.

وفي بيان صادر عن الوكالة، "تتضمن عملية إعادة التصميم شعارًا عصريًا ولافتات حديثة، بالإضافة إلى لغة بصرية متكاملة تمزج بين الجمال الطبيعي الخالد للمغارة والتصميم المعاصر. كما أصبح بإمكان الزوار التفاعل مع المغارة عبر منصّات التواصل الاجتماعي الجديدة والتي تساهم في جعلها أقرب إلى جمهورها المحلي والعالمي... ويتضمّن احتفال إعادة الافتتاح جولات إرشادية، وعروضًا موسيقية حية، والإطلاق الرسمي للهوية البصرية الجديدة في الموقع. ولا تُجسد هذه الانطلاقة الجديدة عودة المغارة فحسب، بل تمثل أيضًا شعورًا متجددًا بالفخر الوطني. ويُبرز هذا التعاون قدرة لبنان على الحفاظ على تراثه، مع الانفتاح على التصميم الجريء".