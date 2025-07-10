أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بإصابة 4 أشخاص، أحدهم حالته حرجة، بعملية إطلاق نار وطعن في مستوطنة غوش عتصيون جنوب القدس، بالضفة الغربية.

كما أعلنت نجمة داوود الحمراء إصابة شاب في العشرين من عمره بجروح بالغة. وأفادت بأنه تم تحييد مطلقي النار في موقع الهجوم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن “عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار، وقعت عند مفترق غوش عتصيون”.

ولفت البيان إلى أن “قوات كبيرة من شرطة لواء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والجيش، وصلت إلى المكان، وتعمل على تأمين المكان، معالجة المصابين، والبحث عن مشتبهين إضافيين”.

ودعت الشرطة السكان إلى “تجنب الوصول إلى المنطقة”.