أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات العسكرية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر طائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي المصرية، واجتازت الحدود الغربية باتجاه منطقة لواء باران داخل إسرائيل، وذلك مساء السبت.

ووفقاً للتصريحات الرسمية، فقد تمكنت وحدات المراقبة من رصد الطائرة المسيّرة أثناء تحليقها داخل المجال الجوي الإسرائيلي، قبل أن تسقط في إحدى المناطق، حيث عثرت عليها القوات وصادرت ما كانت تحمله من أسلحة. وقد تم تسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وفي سياق موازٍ، أعلنت شرطة إسرائيل عن تنفيذ حملة أمنية بالتعاون مع الجيش وحرس الحدود خلال الأسبوع الأخير، استهدفت مناطق مختلفة داخل البلاد. وأسفرت الحملة عن توقيف عشرة مشتبهين وضبط ترسانة من الأسلحة غير القانونية، شملت بنادق من طراز M16 وM4، مسدسات، عشرات الأمشاط، مئات الطلقات، بالإضافة إلى عبوة ناسفة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، وارتفاع وتيرة محاولات التهريب عبر أساليب متطورة، من بينها استخدام الطائرات المسيّرة.