كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، طبيعة الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي على إسرائيل، الجمعة، مشيرا إلى أن الجماعة استخدمت صاروخا عنقوديا لأول مرة.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فهذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من هذا النوع باتجاه إسرائيل، مبينا أن "الإخفاق في عملية الاعتراض يوم الجمعة الماضي يخضع للتحقيق ولا علاقة له بنوع الصاروخ الذي تم إطلاقه"، مبينا أن الصاروخ احتوى على رأس حربي يضم 22 قنبلة صغيرة ومسلحة.

وذكر المتحدث أن تحقيقا أوليا في سلاح الجو أكد أن الصاروخ الذي أُطلق أول أمس من اليمن كان صاروخا عنقوديا، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي، وبخاصة الطبقة العليا، قادرة على التعامل مع صواريخ من هذا النوع واعتراضها، كما فعلت في السابق.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصدر عسكري، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن هجوم صنعاء الأخير نفذته أكثر من 10 طائرات إسرائيلية وألقت أكثر من 35 صاروخا وقذيفة.

وقال مراسلنا إن أكثر من 15 غارة استهدفت صنعاء، فيما كشفت مصادر محلية أن هناك "تحليقا مكثفا" للطيران الإسرائيلي في سماء العاصمة اليمنية.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن قصفا استهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عن "عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري بأن: "الجيش بدأ سلسلة غارات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات".

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية، الأهداف التي هاجمها الجيش، وهي: مجمع عسكري في منطقة القصر الرئاسي، موقع لتخزين الوقود يستخدمه الحوثيون، ومحطتان لتوليد الطاقة.

وتطلق جماعة الحوثي صواريخ على إسرائيل، وتهاجم ممرات الشحن، مؤكدة أن هجماتها تأتي للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ نحو 22 شهرا.

والكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أٌطلقت اعترضتها إسرائيل أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها.

في المقابل، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات المدمرة على مناطق متفرقة من اليمن.

المصدر: سكاي نيوز