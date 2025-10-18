Oct 18, 2025 8:08 PMClock
اقليميات
إسرائيل تعلن استمرار إغلاق معبر رفح "حتى إشعار آخر"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، أن بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، بحس "سكاي نيوز عربية".


وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان: "سيُنظر في فتحه (معبر رفح) بحسب الطريقة التي ستنفّذ بها حماس جزأها المتعلق بإعادة الرهائن القتلى وتنفيذ التفاهم المتفق عليه".

ويأتي تعليق مكتب نتنياهو بعد إعلان السفارة الفلسطينية في مصر أنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي يوم الإثنين القادم.

وأكدت السفارة أن "إعادة فتح معبر رفح سيسمح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة".

وكان مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي، قد أعلن أن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات.

