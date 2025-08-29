أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن استعادة جثة رهينة من غزة.

في التفاصيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك في قطاع غزة، أُعيدت إلى البلاد جثة إيلان فايس التي كانت محتجزة لدى حماس".

وأضاف في بيان: "وفي العملية أُعيدت أيضاً مقتنيات تعود لأسير وجندي آخر قُتل، لم يُسمح بعد بنشر اسمه، حيث تُخضع هذه المقتنيات حالياً لعملية فحص هوية في معهد الطب الشرعي".

وأشار نتنياهو إلى أن "إيلان فايس، كان عضواً في فريق الطوارئ التابع مستوطنة بئيري. وقد قُتل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أثناء خروجه للدفاع عن المستوطنة، وخُطفت جثته... زوجته شيري وابنته نوجا خُطفتا أيضاً، وتم إطلاق سراحهما من الأسر في تشرين الثاني 2023".

وشدد في بيانه على أن "المعركة من أجل استعادة جميع المخطوفين مستمرة من دون توقف، ولن نرتاح حتى نعيد جميع مخطوفينا إلى الوطن- الأحياء منهم والقتلى على حد سواء".

في السياق، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إنَّ "عملية انتشال الجثامين نجحت بفضل عمل استخباراتي في منطقة عدائية بقطاع غزة".

أتى ذلك، بعدما أكد الجيش الإسرائيلي أنه "اعتباراً من اليوم لن يسري تعليق للأنشطة العسكرية لأسباب إنسانية أعلنه في بعض مناطق القطاع على مدينة غزة، لأنها تشكل منطقة قتال خطيرة". وأوضح أن قواته بدأت العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، وتعمل بقوة على مشارفها. كما شدد على أن القوات الإسرائيلية "ستعمق ضرباتها في غزة ولن تتردد"، وفق تعبيره.