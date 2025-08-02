في ظل التوثيق الصعب لقضية روم بريسلافسكي وإيفاتار ديفيد، ومظاهرات عائلات الرهائن في مختلف مدن البلاد، اليوم السبت، لا توجد حاليًا أي مفاوضات نشطة، وبينما يستعد المستوى السياسي في إسرائيل والولايات المتحدة لتقديم خطة جديدة، وأصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالبدء في صياغة خطط جديدة لتوسيع نطاق القتال إذا رفضت حماس العرض.

وتعد إسرائيل خطة جديدة لإطلاق سراح الرهائن، استعدادًا لتوسيع نطاق الحرب في غزة، وتواجه إسرائيل قرارات صعبة في المستقبل - هل ستدخل القتال حتى في المناطق التي يوجد فيها رهائن؟ نشر المراسل السياسي، نداف إليمالك، لقنة i24NEWS بالعبرية، مساء اليوم السبت، أن "إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، قررت صياغة خطة جديدة لإطلاق سراح جميع الرهائن دفعةً واحدة. هذا بدلًا من الخطة التي عُرضت حتى الآن والتي كانت تقضي بإطلاق سراح حوالي نصف الرهائن"

وهذه أيضًا هي الرسالة التي سمعتها العائلات، اليوم السبت، من فم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي جاء لزيارة ساحة الرهائن، بأن الأمريكيين "يفكرون في طريقة مختلفة". لكن ليس ويتكوف وحده من يقول هذه الأمور، بل إسرائيل أيضًا تؤكد الرسالة نفسها.