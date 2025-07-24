التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء امس في كييف، حيث ناقشا الحرب في أوكرانيا، والملف الإيراني، والعلاقات بين تل أبيب وكييف، على ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ولدى لقائه الرئيس الأوكراني، دعا ساعر، زيلينسكي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأربعاء، أن ساعر التقى زيلينسكي في العاصمة كييف وبحث معه “الإنتاج المشترك للسلاح وتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن مكتب ساعر أن “الاجتماع كان وديا وجرى في أجواء إيجابية وطيبة”، حيث ناقش الجانبان “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرب في أوكرانيا، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران”.

فيما طلب ساعر من زيلينسكي، الترويج لتصنيف “الحرس الثوري الإيراني” منظمة إرهابية في برلمان كييف.