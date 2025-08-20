تواصل إسبانيا مكافحة حرائق الغابات في واحد من أشد مواسم الحرائق خلال العقود الأخيرة، رغم تراجع درجات الحرارة في شبه الجزيرة الإيبيرية، بحسب"أسوشييتد برس".

وشارك الآلاف من رجال الإطفاء بمساعدة جنود وطائرات مخصصة لإسقاط المياه في مواجهة النيران التي اجتاحت غابات يابسة، وكانت أكثر شدة في شمال غرب إسبانيا، حيث أفادت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية بأن "خطر اندلاع الحرائق ما زال عاليا جدا أو في أقصى درجاته، لاسيما في إقليم جاليسيا".

أتت الحرائق في جاليسيا على بلدات صغيرة قليلة السكان، ما أجبر الأهالي في كثير من الحالات على التدخل بأنفسهم قبل وصول فرق الإطفاء.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس "وصول وحدات إطفاء من ألمانيا إلى شمال البلاد للمساعدة في مواجهة الحرائق"، مشيرة إلى "نشر أكثر من 20 مركبة للمشاركة في إخماد حريق مستمر في بلدة خاريا في منطقة إكستريمادورا الحدودية مع البرتغال".