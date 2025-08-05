أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس موقف إسبانيا الرافض لأي ضم غير قانوني للأراضي الفلسطينية، وأن بلاده لن تعترف أبدا بضم إسرائيل لغزة أو الضفة الغربية.

وأشار الوزير في تصريحات إذاعية إلى أن هذه المناطق تشهد حاليا “غزوا فعليا” من خلال عمليات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين. كما وجه انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي واصفا رد فعله على الأزمة بأنه “جاء متأخرا جدا وضعيفا”، معلنا أن إسبانيا تدفع نحو تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ولم يتردد الوزير الإسباني في اتهام إسرائيل بارتكاب “جرائم خطيرة” بحق المدنيين الفلسطينيين، مشيرا بشكل خاص إلى عمليات القتل التي تستهدف المواطنين أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء، داعيا إلى فتح كافة المعابر البرية أمام المساعدات الإنسانية، معتبرا أن عمليات إسقاط المساعدات جوا لا تحقق سوى تأثير محدود في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.