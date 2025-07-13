أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لرئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني أن بلاده تهدف لاقتلاع الإرهاب من المنطقة بشكل دائم.

كلام إردوغان جاء خلال اتصال هاتفي مع السوداني مساء أمس، بحثا فيه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وشدَّد الرئيس التركي على أن بلاده ماضية في تطبيق رؤيتها "تركيا خالية من الإرهاب".

ولفت إلى أن تركيا ستواصل اتّخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص وستواصل التأهُّب ضدّ مَن يحاولون تقويض هذا المسار.

إلى ذلك، أشار إردوغان إلى مواصلة تركيا والعراق اغتنام فرص التعاون في شتى المجالات، وفق أسس الربح المتبادل، لاسيما بما يخصّ مشروع "طريق التنمية"، بحسب بيان للرئاسة التركية.

ويأتي اتّصال إردوغان والسوداني بعد قيام مقاتلي حزب العمّال الكردستاني بتسليم السلاح، خلال مراسم رمزية أُقيمت شمال العراق.

وأعلن حزب العمّال في أيار أنّه سيحل نفسه ويتخلّى عن الصراع المسلّح.