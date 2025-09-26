أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه عرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب رؤية أنقرة إزاء الحل في قطاع غزة، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من الولايات المتحدة: "في اللقاء، أعرب ترامب عن ضرورة إنهاء الصراع في غزة وتحقيق سلام دائم".

أضاف : "كما أخبرناه بكيفية تحقيق وقف لإطلاق النار أولا، ثم سلام دائم في غزة وفي فلسطين بأكملها. لقد توصلنا إلى فهم مشترك في هذه المسألة".

وتابع قائلا : "وأكدنا أن حل الدولتين هو الصيغة التي ستضمن سلاماً دائماً في المنطقة، وأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر. والسيد ترامب يدرك أيضاً أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره. الهدف الأساسي لتركيا هو وضع حد للمجازر في غزة في أقرب وقت ممكن".

وبحسب قوله، فإنه "لا يمكن تبرير قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء تحت ذرائع أمنية".

وختم بالقول: "لا يدع أحداً مجالاً للشك: سنواصل طرح هذه القضية حتى يتم إقرار سلام دائم وعادل في غزة. ولتحقيق ذلك، نفعل وسنفعل كل ما في وسعنا".