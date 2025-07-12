صدر عن مجمّع الـABC البيان التالي:

اندلع منذ قليل حريق في مبنى الخدمات الفنية بمجمّع ABC في الأشرفية، نتيجة عطل في المولد الكهربائي. وقد بادر فريق العمل فورًا إلى تنفيذ بروتوكولات السلامة ومكافحة الحريق، بالتوازي مع التدخل السريع لفرق الدفاع المدني اللبناني التي تمكّنت من السيطرة على الوضع واحتوائه.

نؤكّد أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وهو ما نعتبره الأهم.

نتقدّم بالاعتذار من زوّار المجمّع وسكّان المنطقة المجاورة عن أي إزعاج قد يكون ناتجًا عن هذا الحادث الطارئ.

نطمئنكم أن مجمّع ABC لا يزال بيئة آمنة، وأن سلامتكم ستبقى دائمًا على رأس أولوياتنا.