انتقدت أوستراليا اليوم، قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة الفلسطينية، معتبرة أنه "غير مبرر".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان، أوردته "فرانس برس": "إن سحب تأشيرات الدبلوماسيين كان رد فعل غير مبرر".

أضافت: "بينما نحتاج الى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تقوم حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو بعزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين".

وكانت أوستراليا ألغت الاثنين تأشيرة دخول السياسي الإسرائيلي سيمحا روتمان، وهو ينتمي الى حزب "الصهيونية الدينية" المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتانياهو.

وقال وزير الداخلية الاسترالي توني بورك إن "أوستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى أراضيها لزرع الفرقة".